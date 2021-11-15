У "Дії" з'явився сертифікат про одужання від COVID-19 (

У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус. У додатку користувачам надаються два документи - внутрішній і міжнародний.

У внутрішньому сертифікаті показуватиметься фото, якому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифікату та прізвище, ім'я та по батькові людини.

Згенерувати сертифікат в "Дія" можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я про те, що у вас був коронавірус. Сертифікат діє протягом 90 днів. При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.