У Харкові комунальника Терехова оштрафували за психотропи

Дзержинський районний суд Харкова розглянув матеріали кримінального провадження за обвинуваченням водія спеціалізованого комунального підприємства "Харківзеленбуд" Харківської міської ради у злочині, пов’язаному з наркотиками.

Вирок суду опублікований 15 грудня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Встановлено, що 5 вересня 2021 року чоловік придбав у соціальній мережі Telegram психотропну речовину. Через електронну систему грошових переказів EasyPay він перерахував невстановленій особі 500 грн. Після оплати чоловік отримав SMS із координатами місцезнаходження психотропної речовини у лісосмузі в Шевченківському районі міста. Чоловік забрав згорток із порошкоподібною речовиною, однак одразу його виявили поліцейські.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України та оштрафував на 17 тис. грн.

У Харкові поліцейські викрили молодика, який продавав наркотики через інтернет-крамницю. Помешкання підозрюваного 21-річного харків’янина обшукали 17 листопада, знайшли та вилучили 43 полімерні згортки з канабісом, електронні ваги, полімерні пакунки з фіксаторами, пристрій для подрібнення речовини, банківські картки та мобільні телефони. Крім того, молодик вказав на місця, де він вже розклав "закладки". На місцевості поліцейські виявили та вилучили ще 14 згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

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