У Харкові налагодять виробництво вакцини проти COVID

Харківське підприємство "Лекхім" у 2022 році планує запустити виробництво вакцин у наповнених шприцах - зокрема, і вакцин проти COVID-19.

Про це стало відомо сьогодні на зустрічі колективу "Лекхима" з керівником міста Ігорем Тереховим.

"Це дуже важливий проект. Ми не знаємо, яка буде ситуація через місяць або через два з пандемією. І той факт, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро, - це дуже добре", - заявив Ігор Терехов.

Керівник міста також зазначив, що влада Харкова зараз робить усе можливе для того, аби підготуватися до ймовірної нової хвилі коронавірусу - закуповуються препарати, необхідне медичне обладнання, кисневі станції.

У Харкові буде вироблятися вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech. У 2021 році група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

Нагадаємо, Іспанія почне виробляти власну вакцину від коронавіруса. Препарат буде створено фармацевтичною компанією HIPRA. Вакцина буде універсальною, оскільки вона була розроблена з урахуванням різних штамів і на сьогоднішній день продемонструвала дуже гарні результати.

МОЗ запропонував уряду не обмежувати роботу закладів господарювання у "червоній" зоні карантину, якщо їх працівники та відвідувачі нададуть сертифікати вакцинації від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що вакцина від коронавируса компанії Pfizer для дітей може з'явитися найближчими тижнями. Препарат такий же, що і для дорослого населення, але з меншим дозуванням.



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