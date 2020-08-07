У Харкові не обмежуватимуть рух транспорту через внесення до "червоної" зони - Кернес

У зв'язку з внесенням Харкова до "червоної" зони через зростання рівня захворюваності на коронавірус, зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у місті не будуть, заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Про це Харків Times повідомили у прес-службі міськради.

"Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті", - підкреслив мер.

Рішення про визначення статусу "червоної" зони для Харкова було ухвалене сьогодні на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз на інтерактивній карті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, крім Харкова, у "червоній" зоні також знаходяться по одному району в Рівненській і Чернівецькій областях.

"Червона" зона передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.

Харків Тimes

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