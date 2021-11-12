У Києві посилюють контроль над дотриманням протиепідемічних заходів - КМДА

У всіх районах Києва посилюється контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної" зони, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) у п'ятницю.

Як наголошується в повідомленні, таке рішення було ухвалено на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада. "Для контролю за дотриманням суб'єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних у місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона", - розповіли в міськадміністрації.

Контроль забезпечуватимуть зазначені відомства, а також райдержадміністрації, департамент муніципальної безпеки КМДА, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, а також комунальне підприємство "Київпастранс".

За порушення карантинних обмежень передбачено відповідальність за ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штрафи для громадян і посадових осіб розміром від 17 тис. до 170 тис. грн.

