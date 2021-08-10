У Києві тестують систему оформлення спецперепусток у громадський транспорт

У вівторок, 10 серпня, у тестовому режимі запрацювала електронна система подачі заявок для отримання спецперепусток в громадський транспорт.

"Ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста, - йдеться у повідомленні КМДА.

Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл.

Якщо підприємство отримало дозвіл, після внесення даних про співробітника, транспортна картка працівника активується автоматично.

Щоб скористатися громадським транспортом, працівнику потрібно мати транспортну карту.

Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок "Київ Цифровий" та додавши транспортну карту.

Нагадаємо, під час впровадження локдауну в Києві треба було отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті.