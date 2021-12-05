У Києві вшанували пам'ять волонтера Артема Мирошниченка, якого вбили на Донбасі за мову

На Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві у Міжнародний день волонтера 5 грудня вшанували пам’ять громадського активіста та волонтера Артема Мирошниченка, якого два роки тому вбили на Донбасі за українську мову.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, на алеї провели громадську панахиду. Під час пам’ятного заходу там відновили знищений вандалами портрет активіста.

Артема Мирошниченко вбили два роки в Бахмуті, на підконтрольній українському уряду території Донеччини, за те, що він публічно говорив у місті українською мовою. Убивць активіста затримали, але досі не засудили.

"Це була перша жертва людини, котра за останній час на підконтрольній уряду України території була замордована тільки за те, що говорила українською мовою. Вже два роки йде абсурдне штучне затягування суду, ймовірно, для того, щоб, по-перше, заперечити мотиви етнічної ненависті як основу цього злочину, мотив українофобії, і спустити справу на гальма, давши злочинцям мінімальний термін", — сказав Суспільному співкоординатор Координаційної ради із захисту української мови та культури Олексій Кляшторний.

За його словами, на сьогодні Артем Мирошниченко — вже не єдиний, хто загинув за українську мову. Аналогічне вбивство хлопця сталося також у Києві

"Ми зараз маємо справу з насильницьким розгулом бандитського "руського міра" в Україні. Але, на жаль, наша влада намагається не реагувати на це в адекватний спосіб, а приховувати", — заявив Кляшторний.

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