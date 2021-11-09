У Києві затримали керівника донецької катівні "Ізоляція" Дениса Куліковського

Дениса Куліковського на прізвисько "Аїд" називали найстрашнішим катом окупаційної тюрми на Донбасі

У Києві затримали головного ката в'язниці донецьких бойовиків "Ізоляція" Дениса Куліковського. Про це у вівторок, 9 листопада, повідомив колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв.

"У Києві затримано головного воєнного злочинця "Ізоляції" - Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", - написав Асєєв.

Водночас українські правоохоронні відомства поки не повідомляли про слідчі дії, які стосуються причетних до "Ізоляції".

Як передає ТСН, Куліковському 36 років. Зазвичай його звали "Аїд" або "Палич". У нього є сім'я, більшість рідних живе на підконтрольній Україні території.

Куликовський втік з "ДНР" ще у 2019 році нібито до Росії.

Жив у Курахово, у 2014-му приєднався до лав бойовиків. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Під керівництвом "Палича" в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куліковський практикував такі методи психологічного впливу як поховання заживо та інсценування розстрілів.

"Ізоляція" - незаконна в'язниця російських окупантів на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. З 2010 року там працював одноіменний арт-фонд, але у червні 2014-го його захопили бойовики, зруйнувавши картини та інсталяції фонду. Утримувані в "Ізоляції" громадяни повідомляли про тортури, вбивства та сексуальне насильство у тюрмі. Серед в'язнів цієї в'язниці були український журналіст Станіслав Асєєв і професор Ігор Козловський.

Головним на "Ізоляції" тривалий час вважався бойовик з позивним "Палич". Саме так називали його між собою терористи. В'язням окупаційної тюрми доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я - Денис Павлович Кулік (Куліковський).

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