У лісі на Закарпатті затримали трьох громадян Туреччини, які намагалися нелегально дістатися Словаччини

Сьогодні вночі військовослужбовці відділу «Новоселиця» Чопського загону виявили трьох іноземців, які мали на меті незаконно потрапити з України у Словаччину.

Про перебування невідомих поблизу держрубежу прикордонників сповістив сигналізаційний пристрій. В район спрацювання одразу вислали групу реагування з розшуковим собакою, ділянку кордону посилили додатковими нарядами.

У ході пошуків прикордонники виявили у лісі поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району двох чоловіків, які прямували в бік кордону. Їх затримали і продовжили перевірку місцевості. Згодом військовослужбовцям вдалося затримати ще одного правопорушника. Чоловік намагався сховатися від правоохоронців серед дерев, проте його відшукав службовий собака прикордонників.

Усі троє мали при собі паспортні документи громадян Туреччини та визнали намір дістатися Словаччини, а потім – країн Західної Європи.

Після встановлення обставин правопорушення іноземців буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Чопського прикордонного загону.

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