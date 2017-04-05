У Марьинки наши воины вступили в бой с ДРГ противника, враг понес потери, - штаб АТО

4 апреля, в районе Марьинки состоялось боевое столкновение с диверсионно- разведывательной группой противника, боевики понесли потери.

Об этом сообщает штаб АТО.

"Группа боевиков, по направлению населенного пункта Трудовое, расположенного на временно неподконтрольной Украине территории, пыталась приблизиться к нашим позициям. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия. Под натиском огня, противник, ведя ответный огонь, отошел.

После доразведки нашими военнослужащими участка боевого столкновения, было найдено тело боевика с оружием и боеприпасами, без документов", - говорится в сообщении.

Ранее группа ИС сообщала, что начала прошлых суток боевиками было совершено 26 провокационных обстрелов позиций ВС Украины.

Информационное Сопротивлениеhttp://sprotyv.info/node/60190