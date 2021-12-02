У МОЗ визначили, як працюватимуть гірськолижні курорти під час карантину

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін затвердив ухвалу, якою визначаються протиепідемічні заходи під час роботи гірськолижних курортів на період карантину. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Керівник курорту або відповідальна особа повинні забезпечити:

- проведення температурного скринінгу безконтактним методом усім працівникам перед початком робочої зміни;

- недопущення до роботи працівників, які не надали документи про вакцинацію, негативний результат тестування або довідку про одужання;

- недопущення до роботи працівників, які підлягають самоізоляції та мають симптоми ГРВІ або температуру вище 37,2°C.

Надавати послуги дозволяється лише людям, у яких перевірили наявність COVID- документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування, або довідку про одужання.

Перевірку COVID-документів рекомендується проводити під час поселення в готель або в момент купівлі абонемента на гірськолижне катання.

Відвідувачам курорту рекомендується надати унікальну позначку (наклейку на верхній одяг або шолом), що дозволяє ідентифікувати те, що документи в людини вже перевірялися. Це необхідно, щоб уникнути повторних перевірок документів.

Як і де перевіряти наявність документів - на розсуд бізнесу.

Відповідальність за організацію та виконання заходів несуть суб'єкти господарювання.

Відвідувачі курортів, згідно з постановою, мають перебувати у громадських місцях у захисних масках.

На вимогу працівників закладів відвідувачі мають надати COVID-документи або документи, що підтверджують вік. Це необхідно, оскільки норми щодо наявності COVID-документів не застосовуються до неповнолітніх.

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. У червоній зоні карантину поки що залишаються Київ та 18 областей.

24 листопада Кабмін повідомляв, що посилює карантин у жовтій зоні: COVID- документи будуть потрібні бізнесу та клієнтам.

30 листопада Кабінет міністрів вніс зміни до ухвали No1236, посиливши карантинні правила, зокрема, для невакцинованих громадян.