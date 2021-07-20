У розвідці заявили про активізацію ворожих снайперів на Донбасі

В зоні ОСС на передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар. Про це повідомили головному управлінні розвідки Міністерства Оборони України, передає УНН.

Відомо, що снайперські пари та особовий склад розвідки нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ.

Також спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.

"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, в окремих підрозділах з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів проведені збори з корегувальниками артилерійського вогню, навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій, навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою", - йдеться в повідомленні.

На вихідних, з 16 по 18 липня в Донецькій області ОБСЄ зафіксували 608 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 64 вибухи. Було помічено 11 розривів боєприпасів, 9 вибухів у повітрі, 10 пострілів і 34 вибухи невизначеного походження.