У США вчені створили лід, який не тане

Дослідники з Каліфорнійського університету в Девісі розробили "кубики желейного льоду", які на 90% складаються з води, але не тануть.

Новий матеріал не містить пластику, має антимікробну дію, його можна використовувати для охолодження 13 годин, а потім просто промити водою.

Кубики м'які на дотик, як желатиновий десерт, змінюють колір залежно від температури. Вони можуть бути будь-якої форми та розміру.

Автори кубиків желейного льоду кажуть, це альтернатива звичайному льоду. Вони вважають, що їх винахід може знизити споживання води та вплив на навколишнє середовище.

Наприклад, такий лід можна використовувати у рибній промисловості, в якій багато льоду просто тане даремно.

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