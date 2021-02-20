У центрі Києва засяяли Промені Гідності

У центрі Києва запалили Промені Гідності - на місцях наймасовіших розстрілів протестувальників. Промені символізують 107 загиблих на Майдані.

Традиційне запалення променів триватиме сьогодні до 23:00.

Також на алею Героїв Небесної Сотні прийшли кияни та гості столиці, щоб вшанувати пам'ять полеглих: люди приносять квіти і запалюють лампадки.

До сьогоднішньої дати "Вечірній Київ" також підготував огляд головних страшних та героїчних моментів останнього Майдану. Також читайте інтерв'ю із вдовою загиблого Героя Небесної Сотні Андрія Цепуна - Юлією Цепун.

Ольга КОСОВА, "Вечірній Київ"