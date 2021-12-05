У ВІТІ вшанували пам’ять загиблих захисників України

Сьогодні, 5 грудня, напередодні 30-ї річниці Збройних Сил України, у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут вшанували пам’ять українських воїнів, які поклали свої життя, захищаючи незалежність рідної країни.

Схиливши голови у хвилині мовчання, курсанти та офіцери віддали шану всім полеглим у боротьбі за вільну, незалежну Україну, зокрема і офіцерів-зв’язківців, загиблих випускників інституту.

Право урочисто покласти квіти до меморіалу загиблих було надано курсантам факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку.

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