У зв'язку із зіткненнями на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальну справу

За фактом сутичок на вул. Банковій в Києві під час акції біля Офісу президента у вівторок відкрито кримінальне провадження, до поліції доставлені 17 учасників акції, які порушували правопорядок, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі київського главку поліції.

"17 осіб доставлені в поліцію", - сказали в Нацполіції.

У поліції додали, що кілька поліцейських отримали опіки очей.

"Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій і зіткнень. Під час бійки учасники акції застосували газові балончики і кидали в правоохоронців фаєри", - зазначили в прес-службі главку.

Наголошується, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нині акція протесту триває.

"Поліцейські і нацгвардійці продовжують нести службу і закликають не влаштовувати провокацій і дотримуватися норм чинного законодавства під час заходу", - додали в поліції.