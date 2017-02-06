Уголовного производства по факту причинения полицейскому телесных повреждений в Бахмуте не существует - Аброськин

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что информация о происшествии на бахмутской трассе зарегистрирована и по ней проводится проверка.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook опроверг информацию о том, что в отношении одного из народных депутатов, участника конфликта, который произошел 4 февраля на блокпосту в Бахмуте, якобы открыто уголовное производство."Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка. По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки", - рассказал он.

Аброськин добавил, что по словам полицейского, нардеп дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу.

"Но подчеркиваю - никакого уголовного производства по факту причинения полицейскому телесных повреждений в Бахмуте не существует", - подчеркнул он.

https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1682199238739410

26 декабря 2016 года ветераны добровольческих батальонов и волонтеры объявили о начале товарной блокады оккупированных районов востока Украины из-за того, что их требование об освобождении заложников не выполнено.

2 февраля участники блокады перекрыли железнодорожный переезд возле Бахмута Донецкой области.

В Службе безопасности Украины заявили, что блокада железной дороги в районе проведения АТО наносит государству миллионные убытки.

5 февраля в районе Бахмута произошел инцидент с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка и сотрудника Нацполиции. Сообщалось, что Парасюк ударил полицейского, сам депутат опровергает эту информацию.

