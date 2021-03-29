Україна 5-та в Європі за новими випадками коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 485 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 9 місце у світі та 5 в Європі.

Про це йдеться у даних сайту Worldometers, пише "УП".

Зокрема, в Індії зафіксували більше 68 тисяч нових інфікувань, у Бразилії та США - понад 44 тисячі випадків.

Окрім того, понад 37 тисяч хворих зареєстрували у Франції, понад 29 - у Польщі. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина та Італія.

Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи - 5 позицію.

З початку пандемії підтверджено 2 795 872 смертей від COVID-19.

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