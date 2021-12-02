Україна готується зустріти штам "Омікрон": Радуцький назвав особливість

Перебіг хвороби, викликаної штамом коронавірусу "Омікрон", часто проходить в легкій формі. Тому він навіть вже може бути в Україні - його просто могли не зафіксувати.

Про це Михайло Радуцький заявив на брифінгу.

Омікрон в Україні?

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації зазначив, що штам має, зазвичай, легку форму перебігу.

"За однією із версій, "Омікрон" за ускладненням не важкий, але так сказати дуже липучий, легко передається і вражає більш молоде покоління", - пояснив він.

Також Радуцький заявив, що "Омікрон" вже може бути в Україні - людина з легким перебігом хвороби може і не здавати тест, тому штам ще може бути не зафіксований офіційно.

"Омікрон" вже є у Європі, а Україна не ізольована від світу. Наші лабораторії здатні визначати цей штам, тому готуємось. Офіційно, його в Україні ще не виявили, але точно невідомо, бо він же може легко переноситись. Можливо, хтось захворів, переносить легко і не здає тест", - розповів експерт.

"Омікрон" поширюється дуже швидко, в тому числіздатен передаватися між повністю щепленими людьми.

Вченіотримали зображеннянового варіанта коронавірусу "Омікрон", яке показало, що штам має набагато більше мутацій, ніж"Дельта".

Вакцину від нового "Омікрон"-штаму коронавірусупідготують не раніше відліта 2022 року. Вченим потрібно не менш як 100 днів

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