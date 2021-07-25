Україна отримала другу бронзу на Олімпіаді в Токіо

У фіналі чоловічого турніру у шпазі на Олімпійських іграх у Токіо український шпажист Ігор Рейзлін виборов "бронзу". Зазначається, що це друга медаль української збірної у рамках цих змаганнях.

Італієць з перших хвилин захопив перевагу, тож українець програв перший сет - 1:4. Однак потім 36-річний Рейзлін вирівняв перебіг протистояння, а в кінці дотиснув суперника.

Згідно з інформацією, раніше ніхто з українців не проходив у півфінал одиночного турніру з чоловічої шпаги.

Нагадаємо, 23 липня у Токіо офіційно стартували Олімпійські ігри.

Також ми писали, що літніх Олімпійських іграх у Токіо Україна завоювала першу медаль. Так, бронзову медаль відвоювала дзюдоїстка Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кілограмів.

20-річна українка здолала Ширу Рішоні з Ізраїлю. Їй наприкінці поєдинку, у додатковий час, вдалося здійснити прийом іппон, утримавши свою суперницю на татамі. У півфіналі сильнішою виявилася японка Фуна Тонакі.

Примітно, що у дзюдо Україна не здобувала нагород із 2008 року.

Перший Діловий

https://fbc.ua