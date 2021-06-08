Україна забезпечена вакцинами від COVID-19 на червень, - Ляшко

На даний момент в Україні є близько 3, 9 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

Україна забезпечена вакцинами від коронавірусу COVID-19 на червень. Про це повідомляє APnews з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшко.

"В Україні в червні у нас є 3,9 мільйона доз вакцин. Сьогодні прибула нова партія Pfizer. Паралельно, по середах приходить закуплені за державні кошти 500 тисяч доз вакцини Pfizer. Всього у нас 1,5 мільйона доз вакцини Pfizer", - сказав політик.

Крім Pfizer, - уточнив міністр, - в Україні є запаси і інших вакцин.

"У нас є 1,5 мільйона доз CoronaVac, 700 тисяч доз AstraZeneca, яка в понеділок приїхала в усі області. Тому в червні ми вакциною забезпечені", - додав Віктор Ляшко.

До кінця 2021 року в рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID до 20% населення.

Раніше наша країна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech і 1072800 доз вакцини AstraZeneca.

В Україну прибула нова партія вакцини Pfizer.

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