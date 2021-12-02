Україна закриває в'їзд для низки країн через штам "Омікрон"

Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону на в'їзд для низки країн Африки через поширення Covid-штаму "Омікрон".

"Для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонено в'їзд українським кордоном іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія та низка інших африканських країн", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 діб.

Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня. Повний список країн, звідки для туристів заборонено в'їзд: ПАР Ботсвана Зімбабве Намібія Лесото Королівство Есватині Мозамбік Малаві

Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

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