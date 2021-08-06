Українець Горуна виграв "бронзу" Олімпіади з карате

Українець Станіслав Горуна, який виступає в куміте до 75 кг, став бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо, програвши у півфіналі італійцю Луїджі Буза.

Горуна пройшов у півфінал, посівши друге місце у своїй групі, де переміг господаря змагань Кена Нісімуру (2:1), американця Томаса Скотта (2:1), у нічию звів сутичку з угорцем Габором Харшпатакі (0:0) та поступився Абдаллі Абделазізу з Єгипту (1:4).

У вирішальній сутичці він поступився Бузі (0:3).

Це вже десята бронзова медаль збірної України на Олімпіаді в Токіо і 14-та загалом. Напередодні першу медаль з карате для України завоювала Анжеліка Терлюга.

В травні 2021 року Горуна став чемпіоном Європи з карате.