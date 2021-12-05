Українці над Антарктидою зняли повне сонячне затемнення

Затемнення зняли вчені станції "Академік Вернадський"

Повне сонячне затемнення відобразили співробітники Національного центру "Академік Вернадський". Воно було зняте у небі над Антарктидою.

"Безпосередньо над нашою антарктичною станцією спостерігалося повне сонячне затемнення. Це дуже рідкісне природне явище. Наступного можна очікувати не раніше, ніж через 18 років, а попереднє було у 2003 році", - написали вчені у Facebook.

Українські дослідники заздалегідь готувалися, об'єднавшись із колегами із всесвітньо відомої обсерваторії Haystack Массачусетського технологічного інституту в США. Вчені наголосили, що це унікальне явище. В Антарктиді у літній день Місяць кидає тінь на Сонце, повністю закриваючи його.

Настає непроглядна темрява. Також у цей час у цій точці можна розпізнати хвилі радіостанцій за 15 тис. км.

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