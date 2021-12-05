Українці насолодяться довгими вихідними в 2022 році: список дат, коли можна буде відпочити

В Україні в 2022 році буде 116 офіційних вихідних днів. 11 з них - традиційні неробочі, передбачені календарем державних свят України.

Робота на території держави (за винятком підприємств, переривання діяльності яких неможливе через певні причини) не здійснюється у зв'язку зі святкуванням десяти свят.

Найбільше вихідних у січні. Перший офіційний новорічний вихідний чекає нас на Різдво, 25 грудня, яке припадає у 2021 році на суботу. Тому вихідний переноситься на понеділок, 27 грудня.

1 січня 2022 року також припадає на суботу. Саме тому українці отримають цілі новорічні вихідні - 1, 2 і 3 січня. Так що можна вже планувати новорічну відпустку. Нас також чекає святковий уїк-енд - 7, 8 і 9 січня 2022 року.

При цьому робочий день у понеділок 7 березня, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1004-р від 26 серпня 2021 року, перенесений на суботу 12 березня, а робочий день у понеділок 27 червня – на суботу 2 липня.

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