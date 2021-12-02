Українців попередили про сильний сніг та ожеледицю: яким регіонам бути обережними

Подекуди оголошено І рівень небезпеки
У п’ятницю, 3-го грудня, у декількох областях України пройде сніг. Крім того, попередили про появу хуртовин та ожеледицю на дорогах.Сніг та ожеледиця в Україні 3 грудня
Відомо, що снігопади накриють Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську області. Крім того, там попередили про налипання мокрого снігу та ожеледицю, а також оголосили І рівень небезпеки, жовтий.
У Карпатах також очікується багато снігу та оголошено І рівень небезпечності, помаранчевий. Через погоду може порушитися рух транспорту на дорогах та вулицях.Інші новини про погоду:
- Перші вихідні грудня 2021 року будуть холодними. Доволі освіжаюче повітря буде практично на всій території України.
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