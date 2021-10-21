Українців зобов'яжуть у 2022 році пройти курс ревакцинації від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України планує найближчим часом рекомендувати третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу тим українцям, які мають проблеми з імунітетом. Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю телеканалу "Рада".

"На цьому тижні було проведено засідання національно-технічної групи експертів з питань імунізації, де вони розглядали питання про введення так званої "бустерної" дози. Буде рекомендовано найближчим часом - це введення третьої, додаткової дози, для тих людей, які мають проблеми з імунітетом".

Рекомендація стосуватиметься людей, які постійно приймають гормональну терапію, або після трансплантації органів або мають імуносупресивні стани, первинні імунодефіцити та ін.

Кузін при цьому зазначив, що масового введення бустера, для інших категорій населення не буде. Однак у 2022 році українці пройдуть повторно весь курс вакцинації від коронавірусу.

"Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози в 2021 році, має отримати такі ж дві дози в 2022 році", - пояснив головний санлікар.

Зараз, як зазначив Кузін, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабшає, навіть після щеплення.

"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через деякий час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб відновити імунну відповідь", - додав він.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили про те, що українцям, які перехворіли на коронавірус, не обов'язково чекати півроку, щоб зробити щеплення.