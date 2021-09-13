Українці витрачають на лікування від 200 500 на місяць

Українці на місяць у середньому витрачають від 200 до 500 грн на ліки та лікування.

Про це сказав аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський під час презентації загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наше опитування показує, що в середньому люди витрачають від 200 до 500 гривень. Щоправда, тут є певні відмінності за регіонами та за віком. Якщо ми подивимось уважно, то побачимо, що більше у нас витрачають центральні та східні області. Але ще більш разючі відмінності, якщо ми подивимось на віковий розподіл", - сказав Бурковський.

Він зазначив, що найбільшу суму на ліки та лікування витрачають особи віком понад 60 років.

Також, згідно із дослідженням, близько двох третин українців (63%) називали зменшення вартості ліків першочерговим заходом реформування системи охорони здоров'я. Найбільше цю проблему бажають вирішити громадяни віком 60 років і старші (73%).

Близько третини українців зазначають, що в першу чергу потрібно вирішувати такі проблеми, як: забезпечення лікарень та поліклінік якісним, новітнім обладнанням для лікування і діагностики; встановлення відповідальності лікарів за здоров'я пацієнтів та результати лікування; збільшення кількості професійних лікарів-терапевтів і сімейних лікарів.

Зокрема, не знижується кількість опитаних, які вимагають боротися з корупцією в медичних закладах.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально- демографічними показниками.

Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.