Украинец Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

В Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Победа в последнем туре принесла звание чемпиона мира украинцу Василию Иванчуку.

Об этом сообщает СЕГОДНЯ.

Он набрал 11 очков в 15 партия. Столько же набрали Грищук и Карлсен, но у украинца был лучший дополнительный показатель.

Необходимо отметить, что по ходу турнира Иванчук обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена и экс-чемпиона Виши Ананда.

Напомним, что в женских соревнованиях чемпионкой мира по быстрым шахматам стала украинка Анна Музычук.