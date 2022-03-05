Украинским беженцам в Чехии будут платить по 200 евро

Влада Чехії планує виплачувати біженцям з України по 200 євро (5 тис. крон) на місяць протягом трьох місяців після їхнього прибуття в країну. Також виплати отримуватимуть ті, хто надав українцям притулок.

Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у чеському парламенті. Розгляд очікується у понеділок, 7 березня.

Власникам житла, які приймуть у себе українських біженців, планують виплачувати по 1 тис. крон (приблизно 40 євро) за людину. Ці виплати пропонують запровадити на п'ять місяців.

За даними ООН, з початку вторгнення РФ Україну залишило 1,2 млн біженців. До Чехії поїхало близько 40 тис. людей.

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