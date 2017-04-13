"Укрзалізниця" назначила 24 дополнительных поезда в пасхальные дни (расписание маршрутов)

Еще шесть круглогодичных поездов будут курсировать дополнительно с 12 по 18 апреля.

Государственный перевозчик "Укрзалізниця" назначил дополнительные поезда в день Пасхи, а также предшествующие и последующие празднику сутки. Таких поездов в период с 13 по 18 апреля будет 24.

Среди вновь назначенных на праздники маршрутов, четыре новых:

No282 Запорожье-Киев, отправлением из Запорожья 13 та 17 апреля. Из Киева - 14 апреля.

No175/176 Кривой Рог-Киев, отправлением из Киева 17 апреля.

No228 Одесса-Львов, отправлением из Одессы 13,14, 16 апреля. Из Львова - 14, 15, 17 апреля.

No251/252 Днепр-Одесса, отправлением из Днепра 14, 16 апреля. Из Одессы 15, 17 апреля.

Как сообщала компания-перевозчик, в праздники пассажирам будут доступны 20 дополнительных маршрутов:

No 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.

No 197/198 Киев - Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 и 18 апреля.

No 179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.

No 185 Львов - Ужгород, Львова и Ужгорода 14 апреля.

No 235 Харьков - Ужгород, отправлением из Харькова 14, 17 апреля. Из Ужгорода - 15, 18 апреля.

No 728/727 Интерсити+ Киев - Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

No231 Днепр Ивано-Франковск, отправлением из Днепра 14, 16 апреля. Из Ивано- Франковска - 15, 17 апреля.

No270/269 Одесса - Харьков, отправлением из Одессы 13, 17 апреля. Из Харькова - 14, 18 апреля.

No217/218 Киев-Ивано-Франковск-Рахов, отправлением из Киева 14, 16 апреля. Из Рахова - 15, 17 апреля.

No207/203 Киев-Ужгород, отправлением из Киева 13, 14 апреля, из Ужгорода 14, 15 апреля.

No239 Киев-Ужгород, отправлением из Киева 16 апреля. Из Ужгорода 15 апреля.

No203/207 Жмеринка - Ужгород, отправлением из Жмеринки 16 апреля. Из Ужгорода в Киев - 17 апреля.

No249/250 Киев-Ивано-Франковск-Черновцы, отправлением из Киева 14, 16 апреля. Из Черновцов -15 апреля.

No162/161 Николаев-Киев, отправлением из Николаева 13, 17 апреля. Из Киева - 14, 18 апреляя.

No298 Херсон-Киев, отправлением из Херсона 13, 17 апреля. Из Киева - 14, 18 апреля.

No243/244 Киев-Львов, отправлением из Киева и Львова 15 и 17 апреля.

No271/272 Киев-Хмельницкий, отправлением из Киева и Хмельницкого 17 апреля.

No277/278 Киев-Хмельницкий, отправлением из Киева и Хмельницкого 15 апреля.

No 796/795 Киев-Сумы, отправлением из Киева и Сум 15, 17 и 29 апреля.

No 707/708 Интерсити+Киев-Перемышль, отправлением из Киева и Перемышля 12, 13, 14, 17 и 18 апреля.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться шестью дополнительными рейсами следующих круглогодичных поездов:

No134/133 Николаев-Ивано-Франковск, из Николаева 14, 17 апреля, обратно из Ивано-Франковска 15, 18 апреля.

No148 Одесса-Киев, из Одессы 12, 14, 17 апреля, обратно из Киева 13, 15, 18 апреля.

No92 Константиновка-Одесса, из Константиновки 13, 15, 17 апреля, обратно из Одессы 14, 16, 18 апреля.

No 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, из Днепра 12, 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 13, 15, 17 апреля.

No 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 12, 14, 16, 18 апреля, обратно из Черновцов 13, 15, 17 апреля.

No 736 Интерсити+ Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

Пасха (Воскресение Христово) у христиан восточного обряда выпадет на 16 апреля.