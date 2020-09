Укрзалізниця починає продавати квитки в міста, які вийшли з "червоною" зони.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) переглянула та обновила перелік міст, які входять у "червону" зону карантину. Завдяки цьому поїзда відновлюють рух в ряд раніше недоступні населені пункти, передає ЕХО Києва з посиланням на сайт "Укрзалізниці" від 20 вересня.

Комісія ТЕБ та НС регулярно оцінює захворюваність на коронавірус, на підставі чого відносить міста до однієї з чотирьох зон поширення інфекції. Після чергової інспекції деякі міста "червоної" зони перейшли в ту, яка дозволяє послабити заборони.

"Укрзалізниця, у зв'язку зі зміною епідемічної ситуації в містах Івано- Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також в Новоселицькому та Рівненському районах, з 21 вересня відновить продаж квитків на ряд поїздів зі станцій, де раніше продаж квитків була тимчасово зупинено", - сказано в повідомленні.

До і після рейсу в поїздах проводиться дезінфекція, співробітники регулярно проходять медогляд та користуються засобами захисту. Пасажири теж повинні бути в захисних масках або респіраторах, і дотримуватися правил безпеки.

Відновився продаж квитків на наступні рейси: No 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка No 8/7 Чернівці - Київ No 12/11 Одеса - Львів No 15/16 Харків - Рахів No 21/22 Харків - Трускавець No 41/42 Дніпро - Трускавець No 43/44 Івано-Франківськ - Київ No 45/46 Ужгород - Лисичанськ No 49/50 Київ - Трускавець No 81/82 Київ - Ужгород No 86/85 Львів - Новоолексіївка No 98/97 Ковель - Київ No 108/107 Одеса - Ужгород No 110/109 Львів - Херсон No 118/117 Чернівці - Київ No 136/135 Одеса - Чернівці No 145/146 Київ - Ізмаїл No 217/218 Київ - Рахів No 702/701 Львів - Чернівці No 715/716 Київ - Львів No 743/744 Київ - Львів No 749/750 Київ - Івано-Франківськ.

Нагадаємо, раніше ЕХО Києва розповідало про розтрату в "Укрзалізниці". Замість поїздів акціонерне товариство "Українська залізниця" купила два елітних авто.

