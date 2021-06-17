"Укрзалізниця" повідомила про додаткові поїзди до Одеси на святкові вихідні

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Одеси через Трійцю і День Конституції, повідомила пресслужба перевізника.

"Зважаючи на велику популярність поїздів до Одеси, Укрзалізниця призначає додаткові рейси до морського курорту. Нічний швидкий поїзд No242/241 Одеса - Харків вирушатиме з Одеси 17, 21, 24 та 28 червня, зворотно з Харкова - 18, 22, 25, 29 червня. З Харкова він відправлятиметься о 17:36 вечора і прибуватиме до Одеси о 8:54 ранку. З Одеси можна буде виїхати пізно ввечері, потяг відправлятиметься в 23:37 і прибуватиме до Харкова пообіді о 14:59", - йдеться в повідомленні.

Крім того, призначено додатковий потяг поїзд Інтерсіті No761/762 Київ- Одеса. Він відправиться з Києва 19 червня о 6:15 і прибуде до Одеси в 14:01. Зворотно з Одеси він відправиться у той же день, 19 червня, о 15:31 і прибуде до столиці о 22:57.

У червні в українців буде на два вихідні дні більше через Трійцю (20 червня) і День Конституції (28 червня), які є державними святами.

У зв'язку з цим двічі будуть подовжені вихідні (три дні замість двох): з 19 по 21 червня і з 26 по 28 червня. Таким чином у червні в Україні буде 20 робочих днів і 10 - вихідних.