Умер советский космонавт Георгий Гречко

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 85 лет скончался советский космонавт Георгий Гречко, сообщается на сайте журнала Новости космонавтики.

Гречко совершил три космических полета.

Первый - в 1975 году в качестве бортинженера корабля Союз-17 и первой основной экспедиции на орбитальную станцию Салют-4.

Второй, рекордный для своего времени - с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля Союз-26 и первой основной экспедиции на станцию Салют-6.

В течение этого полета Георгий Гречко и Юрий Романенко пробыли в космосе 96 дней и 10 часов.

Третий - в 1985 году в качестве бортинженера корабля Союз Т-14 (старт) и Союз-Т-13 (посадка) в период пересменки на станции Салют-7.

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после - научным сотрудником.

Напомним, что в январе этого года умер астронавт Юджин Сернан, командир Аполлона-17 и последний человек, ступивший на Луну.

Bigmir)net Новости

http://news.bigmir.ne