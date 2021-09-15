УЗ запускає новий регіональний поїзд із Києва: графік та маршрут

З 5 жовтня "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд No795/796. Він курсуватиме за маршрутом Київ - Гайворон (Кіровоградська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

З Києва похзд вирушатиме по вівторках, п'ятницях та неділях о 14:41, прибуватиме до Гайворона о 00:11.

З Гайворона він курсуватиме з 6 жовтня по понеділках, середах і суботах о 01:10, прибуватиме до Києва о 10:52.

Поїзд проходитиме через станції: Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка, Ставки.

