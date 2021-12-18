В Австрії легалізували евтаназію

Парламент Австрії схвалив законодавство, яке дозволить хронічно або невиліковно хворим людям висловлювати свою волю до смерті в строго визначених обставинах. Законодавство спрямоване на запобігання можливим зловживанням, оскільки в ньому прямо виключені неповнолітні.

Законодавці схвалили нові правила широкою більшістю голосів, при цьому тільки одна з трьох опозиційних партій проголосувала проти. Зміни були необхідні після того, як у 2020 році федеральний суд скасував положення кримінального законодавства, що забороняє будь-які форми допомоги тим, хто наклав на себе руки.

З 2022 року люди, які хронічно важко хворі або не мають перспектив на одужання, зможуть викласти свою волю до смерті, що в деякому роді схоже на прижиттєвий заповіт.

Дорослі, які бажають припинити своє життя, повинні будуть представити діагноз і підтвердити свою здатність приймати власне рішення. Вони повинні будуть поговорити з двома лікарями, після чого, після деякого періоду роздумів, запевнити своє бажання в адвоката або нотаріуса.

Після цього вони зможуть отримати смертельні препарати в аптеці. Назви аптек, що надають препарати, не будуть публічно рекламуватися і будуть розкриті тільки адвокатам і нотаріусам, які отримують повідомлення.



