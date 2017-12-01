В Киеве на новогодние праздники изменят график и маршруты транспорта

В столице во время проведения новогодних и рождественских праздников продолжат работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг.

"Также планируется продолжить работу городского пассажирского транспорта на три часа и обеспечить круглосуточную работу фуникулера в новогоднюю ночь. Об изменениях движения транспорта будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Кроме того, 2 декабря 2017 года до 31 января 2018 года на ул.Крещатик по субботам и воскресеньям, а также в праздничные и нерабочие дни разрешат движение транспортных средств.

Стоит отметить, что с 29 ноября до 31 января ограничат движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда – от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади.

Кроме того, 19 января с 16:00 до 21:00, 31 декабря с 20:00 до 3:00 1 января, а также 1 января с 14:00 до 21:00 и 7 января с 12:00 до 15:00 запретят движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда, от ул. Софийской до Михайловской площади, а также на ул. Владимирской на участке от ул. Рыльского до Владимирского проезда.