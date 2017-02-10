В Киевсовете решили переименовать станцию метро "Перовка" на "Почайную"

Комиссия по наименованиям Киевского совета решила переименовать станцию метро Петровка на станцию Почайна. Об этом сообщила член комиссии Анабелла Морина в Facebook.

"Комиссия по наименованиям Киевсовета только что приняла решение о переименовании станции метро Петровка на станцию Почайна!!!!!!! Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Это очень здорово, и это первый шаг!", - написала она.

Также Морина сообщила, что следующий этап - 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киевсовета.

"Еще нужно пройти путь с поддержкой этого первичного Решения. После общественных слушаний снова на Комиссию и затем в Киевсовет. Такова процедура. Не расслабляйтесь", - прокомментировал глава комиссии по наименованиям Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что в Киевсовете появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну".

Напомним, за 56 лет работы уже переименовано 13 станций, причем одну дважды (Площадь Калинина - Площадь Октябрьской революции - Майдан Независимости).