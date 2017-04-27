В "Правом секторе" призвали снести арку "Дружбы народов" в Киеве

"Правый сектор" призвал снести арку "Дружбы народов" в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на их странице в Facebook, передает УНН.

"После того, как народ сделает пару селфи на фоне обновленного монумента, его сразу необходимо снести", - говорится в заявлении.

Кроме того, в "Правом секитори" сравнили цвета, в которые красят арку, с символикой сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансексуалов (ЛГБТ).

"Арку "Дружбы народов" красят в цвета радуги - ИМЕННО в значении символа людей с сексуальными отклонениями, с разрешения чиновницы-поклонницы ЛГБТ", - говорится в заявлении.

Как сообщал ранее УНН, на сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с призывом оставить Арку Дружбы народов раскрашенной в радугу после проведения "Евровидения".

Ранее Арку Дружбы народов в Киеве "перекрасили" в радугу к "Евровидению", однако организаторы пообещали, что после проведения конкурса "вернут все, как было".