В Раде зарегистрирован законопроект об акустическом насилии в транспорте

В среду, 5 февраля, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона No 3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте.

Об этом у себя в Facebook сообщил один из его инициаторов, народный депутат от Евросолидарности Владимир Вятрович.

"Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок", - написал он.

По словам нардепа, предложенный документ позволит ввести в Украине правила, "которые действуют во всем цивилизованном мире".

"Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах будет разрешена только через наушники", - добавил Вятрович.