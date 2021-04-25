Вітаємо з Вербною неділею!

Удачі, миру і добра -
Побільше світла і тепла.
Удачі, миру і добра -
Побільше світла і тепла.
|Заклики Путіна до України вести переговори з "ЛДНР" свідчать про вихід РФ з Мінських угод - Резніков
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|Ситуація на Донбасі: бойовики активно застосовують заборонену зброю
|Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.
|РНБО розробляє різні сценарії реагування на скупчення військ РФ біля кордонів України, - Данілов
|Німеччина і ЄС не розглядають суверенітет України як розмінну монету в переговорах з РФ - Маас
|Підгрупа ТКГ з безпеки завтра збереться на екстрене засідання, - Арестович
|Меркель, Макрон та Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною - заява
|РФ боїться запуску "Кримської платформи" - експерт