В Україні 4 095 нових випадків COVID-19

4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 999 осіб; виписано з лікарень - 606 осіб; летальних випадків - 285; одужало - 17 751 особа; здійснено тестувань за добу - 61 110 (зокрема методом ПЛР - 30 693, методом ІФА - 13 378); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 039.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 160 095 осіб; одужало - 1 882 344 особи; летальних випадків - 48 469; проведено ПЛР-тестувань - 9 882 447.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.