В Україні 5 039 нових випадків COVID-19

За даними МОЗ, на ранок 11 лютого зареєстровано 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали - 6 568.
Зокрема, за добу захворіли 277 дітей і 281 медпрацівник.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та в місті Київ (335).
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 1 258 094 особи; одужали - 1 098 944 особи; смертей - 24 058; проведено ПЛР-тестів - 6 474 315.