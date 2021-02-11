В Україні 5 039 нових випадків COVID-19

За даними МОЗ, на ранок 11 лютого зареєстровано 5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали - 6 568.

Зокрема, за добу захворіли 277 дітей і 281 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та в місті Київ (335).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 1 258 094 особи; одужали - 1 098 944 особи; смертей - 24 058; проведено ПЛР-тестів - 6 474 315.