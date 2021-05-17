В Україні через негоду знеструмлено 120 населених пунктів, - ДСНС

17 травня, 2021 понедiлок 09:30 Станом на 7:00 понеділка, 17 травня, в Україні через погодні умови було знеструмленимио 120 населених пунктів у 5 областях

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях, а саме: Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 та Житомирській - 2", - йдеться у повідомленні.

Над відновленням електропостачання наразі працюють обленерго.

Нагадаємо, 17 травня в низці областей України очікуються грози, місцями град і поривчастий вітер.