В Україні мешканці понад 19 тисяч сіл не мають централізованого водопостачання

Майже півмільйона осіб з 19 тисяч сіл не мають централізованого водопостачання, не забезпечені питною водою належної якості та у достатній кількості. Про це свідчать результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року передає УНН із посиланням на Рахункову палату.

У рамках Програми впродовж 2013-2020 років реалізовувалися заходи щодо першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, які мали виправити ситуацію. Водночас на цей напрям з державного бюджету спрямовувались кошти лише на II етапі (2017-2020 роки) в обсязі 2,3% загального обсягу видатків на виконання Програми. Таким чином, заплановані заходи загалом були профінансовані лише на 44,4% (майже 632 млн грн), повідомили у Рахунковій палаті.

За рахунок усіх джерел фінансування протягом 2013-2020 років збудували та реконструювали 20,5% групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж); розробили 2,2% паспортів джерел та об'єктів водопостачання і водовідведення, здійснили пошук джерел підземних вод і штучного поповнення їх запасів потужністю 4,3%."Незадовільна реалізація заходів призвела до того, що із понад 26 тис. сільських населених пунктів забезпечено водопостачанням 26,9%, водовідведенням 1,8%.

Лише в 713 сільських населених пунктах (3,7% незабезпечених централізованим водопостачанням) 6 областей використовувалась привізна вода для забезпечення потреб майже 149 тис. осіб. А якісні показники питної підземної води в колодязях, якою в переважній більшості користується сільське населення, не відповідають вимогам за санітарними показниками якості", - йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні ситуація з питною водою в Україні не є катастрофічною, але вона не має стати такою для наступних поколінь.