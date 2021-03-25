В Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від Covid-19 - Степанов

В Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield.
У цьому запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
- У нас не було смертей після вакцинації від коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися, - зазначив він.
За словами Максима Степанова, згідно з протоколами МОЗ, кожен такий випадок буде розслідуватися.
Як повідомлялося, раніше померла військова внаслідок серцево-судинної недостатності. Крім того, аптечний провізор померла від інсульту