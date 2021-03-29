В Україні оголосили підозру хакеру, який за допомогою фішингу обікрав банки 11 країн

Правоохоронці оголосили підозру жителю Тернопільщині, який розробив шкідливе програмне забезпечення і заволодів даними через фішингові атаки на банки більше ніж 10 країн світу.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру особі у створенні з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдженні або збуті (ч. 2 ст. 361-1 КК України)", - поінформували у відомстві.

За даними слідства, житель Тернопільщини розробив шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ), а саме - фішинговий пакет і спеціальну адмінпанель до нього, спрямоване на вебресурси більше ніж сотні банків та їх клієнтів.

"Шкідливе програмне забезпечення дозволяло контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. В подальшому їх отримували хакерські угруповання та використовували у злочинних цілях", - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів. Від фішингових атак постраждали фінустанови Австралії, Великої Британії, Іспанії, Італії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, Чилі та Швейцарії.

Як зазначається, за результатами аналізу, проведеного іноземними правоохоронцями, було встановлено, що понад 50% усіх фішингових атак в Австралії у 2019 році були здійснені саме з використанням розробки підозрюваного.

Цього чоловіка було викрито у ході міжнародної спецоперації, проведеної прокурорами Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями США та Австралії та працівниками Департаменту кіберполіції і слідчими Головного слідчого управлінням Нацполіції.

У разі доведення вини хакеру загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією програмних чи технічних засобів.

Слідчі дії тривають.