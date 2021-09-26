В Україні перевірять написання імен у закордонних паспортах

В Україні проведуть перевірку транслітерації імен у закордонних паспортах.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська, передає Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що сьогодні виникла потреба в зміні транслітерації, але час від часу такі правила потрібно переглядати. Міжнародний стандарт і українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті присутні, датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерування, очевидно, що вона не буде переглядатися найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційні практики міжнародним. Якщо відповідають, то ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами", - сказала вона.

Експертка пояснила, для чого потрібна ця перевірка.

"Позиція комісії сьогодні полягає в тому, щоб подивитися, наскільки гармонізовано/не гармонізовано, і гармонізувати з міжнародними стандартами, оскільки транслітерація насамперед орієнтована на міжнародний вектор України. Як вийде на практиці - подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. Згідно із законом комісія має свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою", - сказала вона.

