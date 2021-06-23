В Україні виявили перші випадки "індійського" штаму COVID-19 - Данілов

В Україні зареєстрували перші випадки інфікування небезпечним штамом коронавірусу "Дельта".

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Йдеться про 66-річну матір і 16-річну дитину, які повернулися з Росії. В Україні їм провели тестування, а зібрані матеріали направили до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам , 2 приватних і 2 державних, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - відповів Данілов.

Наразі вони госпіталізовані до Олександрівської лікарні у Києві. Їхній стан стабільний.