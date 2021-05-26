В Україні за добу 3 395 випадків інфікування COVID-19

За даними Центру громадського здоров'я станом на 26 травня в Україні зафіксовано 3 395 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID- 19 (з них дітей - 154, медпрацівників - 73).

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) -1778

летальних випадків - 208

одужало (особи) -14987

Здійснено тестувань за добу -71 988

методом ПЛР -30724

методом ІФА -13108

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 -28 156

За весь час пандемії в країні:

захворіло (особи) -2189858

одужало (особи) -1990051

летальних випадків -49893

проведено ПЛР-тестувань - 10 076 621

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях